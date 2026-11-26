Con el objetivo de asegurar la conectividad terrestre y elevar los estándares de seguridad en la principal arteria vial de la región, autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) se trasladaron hasta la comuna de Laguna Blanca para fiscalizar en terreno el progreso de las obras en el Puente Río Penitente, ubicado en la Ruta 9 Norte.

El recorrido estuvo encabezado por el seremi de la cartera, Alejandro Marusic, junto al director regional de Planeamiento, Dante Fernández, quienes constataron que las labores —ejecutadas a través de la Dirección de Vialidad— ya alcanzan un 34,5% de avance físico.

En el plano técnico, el proyecto contempla mejoras estructurales diseñadas para prolongar la vida útil del viaducto frente a las exigencias climáticas y el tránsito de carga pesada. Entre las faenas se incluyen la reposición de las losas del puente, el reforzamiento de su tablero, el sellado de grietas en los estribos y la conservación directa de las fundaciones.

La iniciativa cuenta con una inversión sectorial vigente de $2.298.000.384 y, de acuerdo con el cronograma oficial, su término contractual está programado para el próximo 15 de enero de 2027.

Resguardo de la conectividad entre Punta Arenas y Natales

Tras recorrer la zona de intervención, el seremi Alejandro Marusic subrayó el impacto de estos trabajos para el funcionamiento regional: “Estas obras son fundamentales para mantener en óptimas condiciones una infraestructura clave de la Ruta 9, mejorando los estándares de seguridad y asegurando la continuidad operacional de una vía esencial para el desarrollo económico, turístico y social de Magallanes”.

Por su parte, el director regional de Planeamiento, Dante Fernández, destacó la relevancia de proteger los ejes estructurantes del territorio: “La conservación de infraestructura estratégica como el Puente Río Penitente permite resguardar la conectividad entre dos de las principales ciudades de la región y dar continuidad a los desplazamientos de las comunidades, actividades productivas y servicios que utilizan diariamente esta ruta”.

Con la ejecución de este contrato, el MOP busca entregar una respuesta concreta a los requerimientos de traslado en el sector rural, beneficiando directamente a los vecinos de Laguna Blanca y a quienes se desplazan diariamente entre Punta Arenas y Puerto Natales.