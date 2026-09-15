Ocho toneladas de sal esparció el municipio ante inesperada nevada matinal

Un intenso despliegue preventivo ejecutó la Municipalidad de Punta Arenas durante la madrugada tras registrarse precipitaciones de nieve en diversos sectores de la ciudad. A partir de las 03:30 horas, las cuadrillas operativas activaron sus turnos para ejecutar labores de esparcimiento de sal en las principales arterias viales y asegurar el libre tránsito vehicular y peatonal.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, detalló que el fenómeno meteorológico se presentó con mayor intensidad de la prevista: “Esparcimos 8.125 kilos de sal, una cifra importante. En total, durante este invierno hemos esparcido 600 toneladas. Con el cambio climático podemos tener más nieve y frío en septiembre, por lo que nos mantenemos atentos y en alerta”, explicó el jefe comunal.

Trabajos en sectores periurbanos

Por su parte, la directora de la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre, Sonia Vargas, precisó que estas bajas temperaturas y precipitaciones nevadas aún se enmarcan dentro de la variabilidad climática habitual del periodo invernal en la zona austral.

Asimismo, la autoridad técnica detalló que el plan de contingencia concentró esfuerzos tanto en el radio urbano como en las zonas periurbanas. Sectores como Villa Generosa presentaron mayores complicaciones por la acumulación de barro e hielo en las carpetas de rodado, requiriendo el trabajo de motoniveladoras y retroexcavadoras para la recuperación de los caminos.