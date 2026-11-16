Parque del Estrecho de Magallanes expone su modelo de gestión en Santiago y proyecta exhibir cañones históricos del siglo XVI

El modelo de gestión del Parque del Estrecho de Magallanes fue presentado en Santiago durante un encuentro nacional e internacional dedicado a la conservación y administración de espacios históricos, instancia en la que además se avanzó en gestiones para exhibir al público dos cañones de bronce del siglo XVI encontrados en Ciudad Rey Don Felipe.

Las directoras del recinto, Andrea Téllez y Jamie Twyman, participaron en el conversatorio “Experiencias de gestión sostenible en áreas e inmuebles patrimoniales”, organizado por la Subsecretaría del Patrimonio Cultural con foco en las alianzas público-privadas y la preservación de sitios abiertos a la comunidad.

En la jornada se expusieron iniciativas como Pueblos Mágicos de México, Nido Santa Lucía y la Zona Típica Población Obrero Ferroviario de San Bernardo. Por su parte, la delegación magallánica compartió la experiencia de administrar un territorio que integra hitos como Fuerte Bulnes y Ciudad Rey Don Felipe, vinculando el resguardo arqueológico con actividades turísticas y educativas.

“Nos llena de orgullo que la experiencia del Parque del Estrecho haya sido considerada para este encuentro. Detrás de cada espacio patrimonial hay una historia que merece ser conocida, pero también un trabajo permanente para conservarla y mantenerla viva”, señaló la directora ejecutiva del parque, Andrea Téllez.

En la misma línea, la directora Jamie Twyman destacó el desafío de mantener el vínculo de los visitantes con la historia local: “Nuestro desafío es que la historia del Estrecho no permanezca solamente en los libros, sino que pueda descubrirse y comprenderse a través de cada recorrido”.

Reuniones en Santiago y exhibición de cañones de 1581

Durante su estadía en la capital, las representantes sostuvieron reuniones con el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, y el subsecretario de Bienes Nacionales, Javier Peró, abordando las condiciones de concesión del recinto y nuevas vías de colaboración público-privada.

Uno de los puntos centrales fue la futura exhibición de dos cañones de bronce descubiertos en diciembre de 2019 en Ciudad Rey Don Felipe —sitio conocido también como Puerto del Hambre—, durante una campaña de investigación arqueológica en la que participó la historiadora Soledad González junto a académicos de distintas universidades.

Las piezas fueron fabricadas en 1581 y habrían pertenecido a la expedición del navegante español Pedro Sarmiento de Gamboa, quien fundó el asentamiento en 1584.

“Fueron fabricados hace más de cuatro siglos y hoy tenemos la posibilidad de trabajar para que ese testimonio pueda ser conocido por quienes visitan el parque. Nuestro interés es que estos descubrimientos no permanezcan alejados de las personas, sino que ayuden a comprender lo que ocurrió en este lugar”, afirmó Andrea Téllez.