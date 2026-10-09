Plan Urbano Habitacional Ciudad de los Vientos en Punta Arenas entregará sus primeras viviendas en noviembre

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Serviu Magallanes realizaron una inspección técnica a las obras del Plan Urbano Habitacional (PUH) Ciudad de los Vientos, megaproyecto ubicado en la zona surponiente de Punta Arenas que proyecta la entrega de sus primeras soluciones habitacionales para fines de noviembre.

La iniciativa contempla un despliegue simultáneo que une la edificación de conjuntos residenciales con una macrourbanización de 18,5 hectáreas. El seremi de Vivienda, Rodolfo Guajardo Barría, destacó el alcance de los trabajos: “La macrourbanización considera nuevas vialidades y toda la infraestructura de urbanización, registrando un 12% de avance. En paralelo, la construcción de las primeras viviendas alcanza un 80% de avance, con entregas proyectadas para fines de noviembre y marzo”, detalló.

Infraestructura vial y avance habitacional

Las obras de macrourbanización involucran una inversión de $25.900 millones destinada a la habilitación de 38 mil metros cuadrados de pavimentos, redes de agua potable, alcantarillado, colectores de aguas lluvias, redes de gas, alumbrado público y ciclovías. Entre los frentes activos destacan los trabajos en Avenida Presidente Jorge Alessandri, Circunvalación Poniente y el eje de calle Neftalí Carabantes, este último con un 90% de ejecución. Carlos Ríos Torres, jefe del Departamento Técnico de Serviu, precisó que la durabilidad estimada de las vías oscila entre 20 y 50 años.

En el área residencial, la primera etapa contempla 250 inmuebles (220 departamentos y 30 casas) a cargo de la constructora Salfa, equipados con aislación térmica, ventanas termopanel y calefacción centralizada. El proyecto genera alrededor de 350 empleos directos e indirectos en la zona. Finalmente, el seremi confirmó que antes de fin de año se abrirá la licitación para una segunda etapa de 269 nuevas viviendas, cuyas obras iniciarán durante el primer semestre de 2027.