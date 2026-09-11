Positividad respiratoria llega al 57% con Magallanes entre las regiones rezagadas en vacunación

El Ministerio de Salud (Minsal) entregó un nuevo reporte epidemiológico correspondiente a la semana entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre. El informe oficial reveló que la positividad de muestras respiratorias alcanzó un 57%, marcando una leve disminución de nueve décimas en comparación con la semana previa (57,9%).

En cuanto a la circulación viral, el rinovirus se mantiene como el virus predominante en el país con el 32,9% de los casos detectados, seguido por el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) con un 26% y el metapneumovirus, que mostró un ascenso llegando al 15,3% del total de muestras analizadas.

Magallanes entre las regiones más rezagadas

En el balance del proceso de inmunización contra la influenza, la cobertura nacional se sitúa en un 79,4%, equivalente a más de 8,3 millones de dosis administradas. Sin embargo, el jefe de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, advirtió la existencia de fuertes brechas territoriales, posicionando a la Región de Magallanes y Coquimbo entre las zonas con menor avance del país, a diferencia de Tarapacá que ya superó el 85%.

Por grupo objetivo, los niños de 6 meses a 5 años (65,6%) y los adultos mayores de 60 años (62,9%) continúan siendo los segmentos con menor adhesión. En contraste, la campaña de inmunización con el anticuerpo monoclonal Nirsevimab contra el VRS en recién nacidos y lactantes registra un exitoso 97,6% de cobertura nacional, con más de 136 mil dosis aplicadas en las maternidades y centros asistenciales.