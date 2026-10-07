Presupuesto 2027: Educación, subsidio al gas y tenencia responsable encienden el debate en Magallanes

Con la conformación de las subcomisiones mixtas, el Congreso Nacional dio inicio oficial al análisis de la Ley de Presupuestos 2027. La discusión nacional repercute con fuerza en la Región de Magallanes, donde autoridades locales siguen con atención los montos que se asignarán al Gobierno Regional y a empresas públicas clave que operan en la zona, como la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Entre los puntos de mayor tensión en la zona austral destacan la exclusión de becas tecnológicas, el ajuste al subsidio del gas y una fuerte reducción en los fondos para el control de la sobrepoblación animal.

Tensión por el fin de las Becas TIC de Junaeb

Uno de los aspectos que generó mayor rechazo transversal fue la omisión en la partida del Ministerio de Educación del programa de Becas TIC de Junaeb, el cual entrega computadores a estudiantes de séptimo básico.

Frente a esta situación, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, enfatizó la necesidad de mirar más allá de la rentabilidad económica:

“Es clave relevar el valor social que a veces en los informes técnicos no se ve reflejado. Ustedes han visto el valor que le da la ciudadanía. Por eso hacemos el llamado al Congreso a que puedan priorizarse los programas que la gente considera importantes”, sostuvo la autoridad.

Como alternativa ante una eventual confirmación del recorte en el Parlamento, en el ámbito local ya emergen propuestas. La concejala de Punta Arenas, Alicia Stipicic, señaló que esperará la discusión en el Congreso, pero que de mantenerse la medida, impulsará que el propio municipio otorgue cobertura digital a los escolares más vulnerables.

Subsidio al gas y ajuste en los costos de producción

Respecto a la reducción de $10.000 millones en el aporte a ENAP, el vocero regional aclaró —tras reunirse con el seremi de Energía, Marco Antonio Pinto— que el ajuste no se traducirá en un alza en las tarifas para las familias magallánicas.

Según explicó Roa, la disminución obedece a una baja en los costos de producción de gas dentro de la región, lo que permite al Estado reducir el costo del subsidio manteniendo garantizado el precio final para la población.

Alerta por recorte del 86% en Tenencia Responsable

El control poblacional de mascotas es otra de las materias presupuestarias que encendió las alarmas. El presupuesto nacional proyectado para este ítem pasará de $3.634 millones en 2026 a solo $514 millones para 2027, lo que representa una baja aproximada del 86% (equivalente a $3.120 millones menos).

El concejal José Becerra advirtió sobre las dificultades que esto generará en los municipios para sostener los operativos de esterilización y atención veterinaria:

“Las prioridades de un gobierno se expresan en su presupuesto. Una reducción de esta magnitud exige explicar cómo se mantendrán las esterilizaciones y la prevención. Debemos asegurar la continuidad de las prestaciones”, enfatizó.

En la capital regional, el programa actual de esterilizaciones opera con $41,6 millones asignados previamente por Subdere, mientras que el municipio ya compromete más de $309 millones para el funcionamiento continuo de su Centro de Rescate Canino.

Arcas municipales: Punta Arenas proyecta $45.676 millones para 2027

En el ámbito netamente local, el Concejo Municipal de Punta Arenas celebró una sesión extraordinaria para conocer la propuesta del presupuesto municipal 2027, el cual alcanzará los $45.676 millones, representando un incremento del 7,0% nominal (3,4% real) respecto al año en curso.

El alcalde Claudio Radonich detalló los ejes prioritarios donde se destinarán los nuevos recursos, destacando un fuerte impulso a la prevención y la comunidad:

Seguridad Municipal: Registrará un aumento superior al 100% en su presupuesto.

Servicios Municipales y Subvenciones: Aumentarán un 26% , beneficiando directamente a agrupaciones sociales de la comuna.

Fondo Común Municipal: Se recupera un 10,7% por concepto de devolución de anticipos.

El paquete presupuestario, tanto a nivel nacional como local, continuará en proceso de debate y votación durante las próximas semanas en sus respectivas instancias legislativas y colegiadas.