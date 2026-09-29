Proyectan alzas de hasta $110 por litro en combustibles a contar del jueves 1 de octubre

Un complejo escenario para el bolsillo de los automovilistas y transportistas anticipan analistas del mercado económico ante el próximo ajuste semanal en los precios de los combustibles. La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informará la variación este miércoles 30 de septiembre, la que comenzará a regir de manera oficial en las estaciones de servicio a partir del jueves 1 de octubre.

De concretarse las proyecciones, el país enfrentará su cuarto incremento consecutivo en los precios de las bencinas y el petróleo, impulsado por el alza internacional de los productos refinados y la firmeza que ha mantenido el tipo de cambio frente al peso chileno durante la última ventana de cálculo.

Proyecciones por tipo de combustible

De acuerdo con las estimaciones presentadas por Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, los incrementos proyectados por litro abarcarían los siguientes rangos:

Gasolina de 93 octanos: Aumento proyectado entre $34 y $40 por litro.

Gasolina de 97 octanos: Incremento previsto entre $34 y $42 por litro.

Diésel: Sufriría el mayor impacto, con alzas estimadas de entre $90 y $110 por litro.

La especialista detalló que la mayor presión de costos se concentra en la cotización internacional de los combustibles derivados en los mercados de referencia, factor al que se suma un dólar que ha cotizado en niveles superiores respecto al periodo de ajuste previo.