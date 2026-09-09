Punta Arenas albergará taller sobre herramientas genómicas para el monitoreo de la biodiversidad marina

Este jueves 10 de septiembre, la ciudad de Punta Arenas se convertirá en la sede del Taller de Vinculación “Ciencia Subantártica-Industria: Herramientas genómicas para el monitoreo de la biodiversidad marina, la interacción con la pesca industrial y las áreas protegidas”, evento organizado de manera conjunta por el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), la Universidad de Magallanes (UMAG) y el Nodo Ciencia Austral.

La instancia académica e industrial busca dar a conocer los alcances, el potencial y las limitaciones de las tecnologías genómicas aplicadas al medio marino, con foco especial en el uso del ADN ambiental (eDNA) como herramienta clave para la conservación, la gestión pesquera y el monitoreo de ecosistemas vulnerables en la zona austral.

Diálogo bidireccional entre la ciencia y el sector productivo

La investigadora del CHIC, Dra. Carola Cañón, subrayó la relevancia estratégica de realizar este encuentro en la Región de Magallanes, territorio que alberga extensos ecosistemas marinos protegidos donde conviven actividades productivas como la pesca industrial, la acuicultura, el turismo y el transporte marítimo.

“Hemos unido esfuerzos para acercar las herramientas genómicas a los distintos sectores involucrados. Este taller busca abrir un diálogo bidireccional para identificar de manera conjunta las principales necesidades y desafíos de la región, explorando cómo la academia, el sector público y la industria pueden colaborar en soluciones pertinentes”, explicó Cañón. El evento abordará además las crecientes exigencias de sostenibilidad y fiscalización ambiental derivadas de los impactos del cambio climático y las especies invasoras en las aguas subantárticas.