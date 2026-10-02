Punta Arenas celebra el Mes de las Personas Mayores con festival de la voz y caminata familiar

Con el propósito de visibilizar el aporte, la experiencia y la participación activa de los adultos mayores de la comuna, la Municipalidad de Punta Arenas presentó la parrilla oficial de eventos para conmemorar el Mes de las Personas Mayores durante todo el mes de octubre. La programación contempla tres hitos masivos e innovadores proyectados para reunir a cerca de mil asistentes.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, realizó una entusiasta convocatoria para participar en la novena versión del Festival de la Voz del Adulto Mayor, tradicional certamen comunal dirigido a vecinas y vecinos de 60 años en adelante. Las inscripciones se mantendrán abiertas hasta el 6 de octubre en la Unidad de Eventos (Independencia N° 826) y en la Unidad del Adulto Mayor (Covadonga N° 063). La gran final del evento se desarrollará los días viernes 9 y sábado 10 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en las instalaciones del Teatro Municipal José Bohr con entrada completamente liberada.

Caminata familiar y hábitos saludables

A la oferta artística se sumará el hito deportivo comunitario con la Caminata Adulto Mayor “La Meta es Tu Salud”, fijada para el domingo 18 de octubre desde las 10:00 horas en la Plaza Esmeralda del emblemático Barrio Prat. La jornada contemplará bloques de baile entretenido, un circuito recreativo de caminata por las calles del sector y la entrega de un kit de participación (polera y botella) a los primeros 100 inscritos.

La encargada del Departamento de Servicios Focalizados, Carolina Barrientos, destacó el enfoque intergeneracional de la iniciativa: “Buscamos que las personas mayores sean las protagonistas de la jornada junto a sus familias. Queremos promover un espacio de encuentro, vida sana y actividad física al aire libre para toda la comunidad”, concluyó.