Punta Arenas cuenta con 395 estacionamientos para personas con discapacidad: advierten severas multas por mal uso

En el marco de las políticas orientadas a fortalecer la accesibilidad universal y la inclusión efectiva, la Municipalidad de Punta Arenas consolidó una red de 395 estacionamientos exclusivos y debidamente señalizados para personas en situación de discapacidad en distintos cuadrantes de la capital regional. La infraestructura busca asegurar desplazamientos ágiles y seguros hacia recintos asistenciales, zonas comerciales, dependencias públicas y servicios esenciales.

El dimensionamiento de esta red responde a una permanente evaluación técnica en terreno. Al respecto, el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, detalló la dinámica de solicitudes que gestiona el municipio: “Actualmente contamos con 395 espacios habilitados en la ciudad. Generalmente recibimos entre 5, 10 y hasta 15 solicitudes mensuales para evaluar, de las cuales no siempre las condiciones urbanísticas se presentan para poder ser instaladas y a veces se buscan, si es factible, alternativas para su fijación”, explicó.

Uso solidario y exigencias legales

Desde el consistorio remarcaron un principio fundamental: estos estacionamientos son bienes nacionales de uso público de carácter solidario. No corresponden a reservas exclusivas ni privadas para un solicitante en particular, sino que quedan a libre disposición de cualquier usuario acreditado.

Sobre la documentación obligatoria, Sanhueza enfatizó: “Estos espacios están disponibles para todos los vecinos que cumplan con las condiciones para hacer uso, y en este caso es presentando la credencial de discapacidad emitida por el ente correspondiente en el costado inferior izquierdo del vehículo”. Ocupar estas zonas sin portar el distintivo oficial del Registro Nacional de la Discapacidad (RND) o del Compin constituye una infracción calificada como falta grave a la Ley de Tránsito, sancionada con severas multas económicas.

Fiscalización activa y canal de denuncias

Por su parte, el director de Tránsito municipal, Marcel Bermúdez, ratificó que los inspectores y patrullas de Seguridad Pública mantienen fiscalizaciones diarias en la vía pública para cursar las infracciones de rigor a quienes se estacionen indebidamente.

Asimismo, la casa consistorial habilitó un canal de denuncia ciudadana directa para alertar sobre vehículos particulares no autorizados que bloqueen estos accesos. Las personas pueden reportar situaciones irregulares al número telefónico gratuito 800 801 34, tras lo cual se despacha un móvil municipal para cursar la boleta de infracción correspondiente, instando a la comunidad a fortalecer el respeto cívico y la convivencia vial.