Punta Arenas expone su programa de salud domiciliaria “Punta Arenas Te Cuida” en la Expo APS 2026 de Santiago

La Municipalidad de Punta Arenas tuvo una destacada participación en la Expo APS 2026, encuentro nacional desarrollado en el centro de eventos Espacio Riesco, en Santiago, que reunió a autoridades gubernamentales, parlamentarios, alcaldes y equipos de atención primaria de salud de todo el país. En la instancia, la delegación magallánica expuso la buena práctica local “Punta Arenas Te Cuida”, un innovador modelo de atención y soporte domiciliario adaptado a las condiciones extremas de la zona austral.

Durante la jornada, el equipo de salud magallánico compartió los aspectos operativos y logísticos de esta estrategia con representantes de diversos municipios del país, posicionando a la capital regional de Magallanes como un referente en gestión comunal e innovación pública en salud.

Cobertura a más de 2.000 usuarios y alianza comunal

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el carácter 100% municipal de la iniciativa y la necesidad de ajustar las políticas locales a la realidad demográfica de la comuna, marcada por un creciente envejecimiento de la población. Asimismo, la autoridad comunal integró un panel de debate sobre el uso eficiente de recursos públicos, ocasión en la que selló un compromiso de trabajo colaborativo con el alcalde de Huechuraba, Max Luksic.

Por su parte, el director del Área de Salud de la Corporación Municipal, Víctor Fuentes, detalló que la estrategia “Punta Arenas Te Cuida” fue creada en 2018 y actualmente brinda cobertura constante e integral a más de 2.000 usuarios en sus hogares. El directivo enfatizó que exponer este modelo en la capital busca incentivar su réplica en otros municipios de Chile, demostrando que el acompañamiento domiciliario de largo plazo descongestiona de forma efectiva la red primaria asistencial.