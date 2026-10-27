Punta Arenas inicia obras del Parque Urbano Laguna Pudeto con inversión de $600 millones

La Municipalidad de Punta Arenas inició formalmente las faenas de construcción del futuro Parque Urbano Laguna Pudeto, iniciativa que busca poner en valor este estratégico ecosistema hídrico ubicado en el radio urbano de la capital regional y transformarlo en un espacio de educación ambiental, avistamiento sustentable y resguardo de la biodiversidad local.

El plan de intervención cuenta con un presupuesto asignado de 600 millones de pesos y un plazo de ejecución contractual de 500 días, proyectando su entrega hacia febrero de 2028. La obra contempla el cierre perimetral por calle Zenteno, reposición de aceras, instalación de luminarias, circuito de cámaras de televigilancia y el trazado de senderos sin cementar, diseño escogido de forma deliberada para mitigar la perturbación del suelo y respetar la dinámica natural del humedal.

Resguardo a la avifauna y enfoque pedagógico

La planificación del proyecto fue coordinada con agrupaciones ambientalistas defensoras de los humedales urbanos para no alterar los ciclos biológicos de las especies. Por ello, los trabajos iniciales se concentraron estrictamente en el perímetro exterior de calle Zenteno, evitando faenas invasivas durante el período de anidación. Al respecto, el alcalde Claudio Radonich enfatizó: “Queremos que este humedal sea un lugar para visitar las aves con mucho respeto. Insisto en que se respetan los tiempos de anidación (…) y va a ser un espacio con acceso restringido para asegurar el cuidado de las especies que aquí anidan y viven todo el año”.

Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, precisó que el recinto sumará infraestructura de bajo impacto pensada para la comunidad y delegaciones escolares: el diseño incluye dos miradores, uno de los cuales albergará un centro de visitantes y oficinas con soporte infográfico, donde personal municipal orientará los recorridos y divulgará el valor patrimonial del ecosistema. “La idea en el fondo es invitar a la comunidad a conocer el humedal y llevarse el contexto integral de su importancia para la ciudad”, puntualizó el personero.