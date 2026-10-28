Punta Arenas inicia plan de bacheo y reparación vial en 41 sectores críticos en coordinación con Serviu

La Municipalidad de Punta Arenas puso en marcha un plan integral de reparación de pavimentos que contempla la intervención de 41 sectores prioritarios de la ciudad. El programa busca mitigar el evidente deterioro de diversas calzadas producto del invierno y elevar los estándares de seguridad vial, mediante una labor técnica coordinada con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

El alcalde Claudio Radonich formalizó el inicio de las faenas sobre el terreno, precisando que el despliegue se estructurará en dos etapas operativas consecutivas: la primera fase se ejecutará hasta diciembre del presente año, mientras que la segunda etapa se desarrollará durante los meses de verano, con miras a finalizar el cronograma completo hacia marzo.

Uno de los puntos de partida de las cuadrillas fue calle Maipú, vía neurálgica para el flujo vehicular hacia el centro de la comuna. Al fundamentar el orden de prioridades, el jefe comunal enfatizó que el foco estará puesto en las rutas estructurantes: “Vamos a privilegiar donde pasa la locomoción colectiva, los colectivos, las micros y las vías que concentran mayor cantidad de vehículos”, señaló la autoridad, añadiendo que se dispone de un catastro georreferenciado para dirigir los trabajos.

Coordinación técnica con Serviu y factores climáticos

Radonich remarcó además la importancia de la articulación con el Serviu para abordar con eficacia los daños estructurales mayores y evitar superposiciones de obras: “Hay hoyos que ya no se pueden tapar con un bacheo tradicional, sino que requieren cambiar la losa completa. Por eso es clave la coordinación, para avanzar a la par y no toparnos”, puntualizó.

Respecto al calendario, se explicó que el inicio de las obras estaba proyectado para los primeros días de octubre; sin embargo, debió postergarse debido al fuerte temporal de lluvia del pasado 2 de octubre, contingencia que demandó el redireccionamiento de personal y maquinaria pesada hacia la atención de emergencias en callejones periurbanos y la limpieza de franjas costeras.

Con el suministro de materiales asegurado para sostener cinco meses de trabajo continuo, desde el municipio advirtieron que el ritmo de pavimentación dependerá estrictamente de la estabilidad del tiempo, dado que la aplicación de mezclas asfálticas exige superficies secas. Ante ello, instaron a los conductores a transitar con precaución y comprensión frente a los cortes y desvíos transitorios.