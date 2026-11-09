Refuerzan seguridad minera en Magallanes con foco en faenas de ENAP y formación técnica en Puerto Natales

La Secretaría Regional Ministerial de Minería de Magallanes y de la Antártica Chilena, en coordinación con el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), reforzó su despliegue operativo en terreno para levantar diagnósticos sobre riesgos críticos y prevenir accidentes laborales en la industria extractiva regional.

Las jornadas de trabajo en el territorio austral han congregado a empresas y trabajadores del sector, incluyendo a equipos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Las sesiones se centran en la mantención de infraestructura, el control sobre contratistas y subcontratistas y los protocolos de emergencia adaptados a las condiciones de aislamiento y bajas temperaturas de la zona.

El seremi de Minería, Óscar Basualdo, remarcó la importancia de adaptar los estándares de seguridad a la realidad geográfica local: “La seguridad minera se construye en terreno, escuchando a los trabajadores y conociendo los riesgos que enfrentan cada día. En Magallanes tenemos desafíos propios, relacionados con las distancias, el clima y la ubicación de las faenas. Por eso es fundamental que la experiencia de nuestra región se transforme en propuestas concretas para prevenir accidentes y proteger la vida de las personas”.

Meta nacional y alza de fiscalizaciones

La agenda regional forma parte de la Mesa Transversal por la Seguridad Minera, instancia convocada el pasado 16 de octubre por el biministro Daniel Mas y el subsecretario Álvaro González, la cual reúne a gremios, mutuales, sindicatos y entidades estatales bajo el compromiso de alcanzar cero fatalidades. Durante las últimas tres semanas, la iniciativa ha desarrollado 40 encuentros en ocho regiones, sumando más de 1.200 participantes.

En paralelo a estas mesas de diálogo, el Gobierno confirmó un incremento en los recursos para Sernageomin de cara al Presupuesto 2027. Con esta inyección presupuestaria, el organismo proyecta elevar sus inspecciones anuales de 10.000 a 13.000 fiscalizaciones, pasando de un 30% a un 50% de cobertura en las faenas del país.

Capacitación escolar en Última Esperanza

El plan preventivo contempló además un componente formativo en la Provincia de Última Esperanza. En Puerto Natales, un grupo de 65 estudiantes del Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez completó el programa de formación de monitores de seguridad minera guiado por Sernageomin.

La iniciativa busca instruir tempranamente a los futuros técnicos en normativas de autocuidado y prevención operativa antes de su inserción formal en faenas productivas.