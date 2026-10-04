Residencia Vida Austral activa plan de contingencia y evacuación preventiva para adultos mayores en Magallanes

En respuesta a las alertas meteorológicas y las severas condiciones climáticas que afectan a la Región de Magallanes, la Residencia Vida Austral desplegó un plan de contingencia preventivo orientado a garantizar la seguridad y resguardo de sus 12 residentes actuales.

La directora ejecutiva del establecimiento, Gabriela Sandoval Díaz, explicó que la preparación anticipada es vital para actuar con rapidez ante una eventual evacuación. Como parte de la logística, la residencia definió dos puntos de acopio y resguardo: la Parroquia San Miguel y la Unión Comunal de Adultos Mayores (UCAM), esta última ubicada en calle Covadonga.

Articulación comunitaria y preparación operativa

La estrategia preventiva cuenta con la colaboración de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), que facilitó catres de campaña; el apoyo logístico de transporte de la Iglesia Bautista Playa Norte, y la supervisión en terreno de la Seremi de Salud de Magallanes. Asimismo, el recinto cuenta con una estación de emergencia equipada con camillas, botiquines y alarmas activas, sumado a que más del 80% de su personal posee capacitación certificada en uso de extintores y maniobras de rescate.

“Son vidas que necesitan apoyo, más aún considerando que la gran mayoría carece de redes familiares directas”, enfatizó Sandoval Díaz, destacando además la realización de simulacros en conjunto con el vecino Hogar de Cristo. Finalmente, desde la institución hicieron un llamado a la comunidad magallánica a monitorear y apoyar a las personas mayores que viven solas en los barrios durante estas emergencias.