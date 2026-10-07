Santo Tomás Punta Arenas inició proceso de matrículas 2027 con costo cero en su primer mes

Con una alta convocatoria desde primeras horas de la mañana, el Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional Santo Tomás Punta Arenas dio inicio oficial a su proceso de matrículas para el periodo académico 2027.

Para este nuevo proceso, Santo Tomás pone a disposición de la comunidad alrededor de 500 vacantes distribuidas en 14 carreras. Entre las opciones más demandadas destacan Técnico en Enfermería (en modalidades diurna y vespertina), Servicio Social y Técnico en Veterinaria.

Además, la institución oficializó la incorporación de su oferta académica de la carrera de Ingeniería Industrial en jornada diurna, la cual cuenta con 45 vacantes y ofrece una formación transversal orientada a responder a los desafíos de los sectores industriales a nivel regional y nacional.

Costo cero y recomendación a los postulantes

Desde la dirección institucional destacaron el despliegue del equipo académico y de admisión para acompañar a los postulantes durante el trámite. Asimismo, informaron que, durante este primer mes de difusión e inscripción, la matrícula cuenta con beneficio de costo cero en todas sus carreras, requiriéndose únicamente la cédula de identidad y la licencia de enseñanza media para concretar el trámite, sin exigencia de rendición de pruebas de admisión.

Si bien el plazo legal de matriculación se extiende hasta el 31 de marzo de 2027, las autoridades hicieron un llamado a los interesados a acudir con anticipación. Dado que la adjudicación de vacantes se realiza por orden de llegada y los cupos en las especialidades de mayor demanda suelen agotarse rápidamente, se aconseja no postergar el trámite. En cuanto a las perspectivas laborales, la institución proyecta un índice de empleabilidad general para sus egresados que supera el 80%.

Testimonios de superación y perseverancia

El inicio del proceso estuvo marcado por historias de vida que reflejan el compromiso con la educación continua en la zona.