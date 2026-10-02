Senama adjudica más de $76 millones a 73 proyectos de organizaciones de personas mayores en Magallanes

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores y bajo los alineamientos de la Ley Integral del sector, se llevó a cabo en la Región de Magallanes la ceremonia oficial de adjudicación del Fondo Nacional del Adulto Mayor. El encuentro reunió a autoridades territoriales y dirigentes de clubes comunitarios para concretar la entrega de recursos destinados a respaldar la autonomía y el rol activo de la población mayor en la sociedad regional.

La actividad fue liderada por el seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, y la coordinadora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Rebeca Aguilante Canales. Para esta convocatoria 2026, el monto total adjudicado superó los $76 millones de pesos, los cuales permitirán financiar 73 proyectos comunitarios distribuidos en las distintas comunas del territorio magallánico.

Impacto territorial y calendario de octubre

Las propuestas seleccionadas contemplan líneas de financiamiento en voluntariado, emprendimiento productivo, equipamiento de sedes vecinales, recreación, hábitos saludables e inclusión digital. “A través de estos recursos apoyamos iniciativas que nacen desde las propias organizaciones, fortaleciendo su inclusión, autogestión y un envejecimiento activo con mejor calidad de vida”, destacó Rebeca Aguilante Canales.

Junto a la distribución del fondo, Senama Magallanes oficializó la agenda del Mes de las Personas Mayores para octubre. La parrilla intersectorial incluirá el Reconocimiento a las Personas Mayores Destacadas 2026, la campaña informativa “Vive y Conoce tu Ley”, plazas ciudadanas territoriales y los tradicionales malones de integración comunitaria.