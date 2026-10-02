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Senama adjudica más de $76 millones a 73 proyectos de organizaciones de personas mayores en Magallanes

En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, autoridades regionales entregaron los fondos que impulsarán la autogestión, inclusión digital, vida saludable y equipamiento comunitario en la zona austral.

Periodista Web
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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores y bajo los alineamientos de la Ley Integral del sector, se llevó a cabo en la Región de Magallanes la ceremonia oficial de adjudicación del Fondo Nacional del Adulto Mayor. El encuentro reunió a autoridades territoriales y dirigentes de clubes comunitarios para concretar la entrega de recursos destinados a respaldar la autonomía y el rol activo de la población mayor en la sociedad regional.

La actividad fue liderada por el seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, y la coordinadora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Rebeca Aguilante Canales. Para esta convocatoria 2026, el monto total adjudicado superó los $76 millones de pesos, los cuales permitirán financiar 73 proyectos comunitarios distribuidos en las distintas comunas del territorio magallánico.

Impacto territorial y calendario de octubre

Las propuestas seleccionadas contemplan líneas de financiamiento en voluntariado, emprendimiento productivo, equipamiento de sedes vecinales, recreación, hábitos saludables e inclusión digital. “A través de estos recursos apoyamos iniciativas que nacen desde las propias organizaciones, fortaleciendo su inclusión, autogestión y un envejecimiento activo con mejor calidad de vida”, destacó Rebeca Aguilante Canales.

Junto a la distribución del fondo, Senama Magallanes oficializó la agenda del Mes de las Personas Mayores para octubre. La parrilla intersectorial incluirá el Reconocimiento a las Personas Mayores Destacadas 2026, la campaña informativa “Vive y Conoce tu Ley”, plazas ciudadanas territoriales y los tradicionales malones de integración comunitaria.

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