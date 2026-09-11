Senapred Magallanes realizará la Expo Emergencia 2026 en el Mall Espacio Urbano Pionero de Punta Arenas

Con el propósito de acercar la gestión del riesgo a la ciudadanía y consolidar la cultura de la prevención en la zona austral, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó la realización de la Expo Emergencia 2026 en Punta Arenas.

El evento se llevará a cabo los días viernes 16 y sábado 17 de octubre en el tercer piso del Mall Espacio Urbano Pionero, coincidiendo con las conmemoraciones del Mes Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres. La instancia contará con stands interactivos y módulos educativos orientados a niños, jóvenes y familias para dar a conocer las capacidades logísticas y operativas de los equipos de respuesta regional.

Participación institucional y premiación de concursos

La feria albergará a delegaciones del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, GOPE de Carabineros, PDI, SAMU, Conaf, Bomberos, Socorro Andino, Cruz Roja y Defensa Civil, junto con empresas de servicios básicos como Gasco, Aguas Magallanes y Edelmag. El director regional de Senapred, Juan Carlos Andrades Careaga, e integrantes del Gabinete como el seremi de Gobierno, Ángel Roa, destacaron que la articulación comunitaria resulta clave para fortalecer la prevención de cara al periodo estival.

En el marco de la jornada de clausura, el sábado 17 de octubre a las 15:00 horas, se concretará la premiación de los certámenes regionales lanzados durante septiembre: el concurso escolar de dibujo “Dibujando un territorio más seguro” (1° a 8° básico) y la convocatoria de fotografía y relato “Memorias que previenen”.

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