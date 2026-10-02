Seremi de Salud confirma baja en casos de norovirus escolar en la Región de Magallanes

La Seremi de Salud de Magallanes emitió un nuevo balance epidemiológico relativo a la circulación de norovirus en la zona austral, cuadro entérico que semanas atrás generó una alerta sanitaria tras afectar principalmente a niños y estudiantes en edad escolar.

Según detalló la encargada de la Unidad de Epidemiología de la Autoridad Sanitaria, Fabiola Adrián, las atenciones en las salas de urgencia de la región han registrado una tendencia favorable a la disminución en las últimas semanas. La profesional precisó que los casos atendidos han evolucionado como “cuadros leves y de manejo ambulatorio”, descartando complicaciones de mayor gravedad en la población escolar.

Medidas preventivas y monitoreo activo

Pese al descenso en las cifras de consulta, desde la autoridad sanitaria instaron a no relajar las pautas de higiene en hogares y establecimientos educativos. “Es fundamental mantener las medidas que nos han permitido cortar la cadena de transmisión, principalmente el lavado frecuente de manos con agua y jabón, y reforzar la limpieza de utensilios y superficies”, enfatizó Adrián, recordando además vigilar posibles signos de deshidratación en niños y adultos mayores.

La Seremi de Salud ratificó que mantendrá una vigilancia epidemiológica permanente en coordinación con los centros de la red asistencial de Magallanes para monitorear la evolución del virus y reaccionar de manera oportuna ante eventuales nuevos brotes.