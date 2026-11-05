Servicio de Reinserción Social Juvenil abre consulta ciudadana en Magallanes para definir lineamientos del período 2027

El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil inició su segunda Consulta Ciudadana Participativa, proceso diseñado para recoger diagnósticos, propuestas y valoraciones de la comunidad sobre el trabajo técnico desarrollado con jóvenes y adolescentes infractores de ley.

La iniciativa opera mediante dos vías simultáneas de recolección de datos: un cuestionario digital abierto a toda la ciudadanía y una aplicación presencial dirigida a jóvenes que cumplen medidas en centros privativos de libertad.

En la Región de Magallanes, la dirección regional convocó a la sociedad civil a sumarse a la medición, cuyo plazo de recepción de respuestas concluye el próximo 8 de noviembre. El director regional de la institución, César Montiel, puntualizó que la participación comunitaria es clave para consolidar procesos sostenibles en áreas como educación, capacitación laboral, intermediación de empleo y desarrollo personal.

El despliegue se enmarca en la Ley 20.500 sobre participación ciudadana y la Ley 21.527, cuerpo legal que creó la nueva institucionalidad especializada, la cual durante 2026 alcanza cobertura en todo el territorio nacional.

La información recabada servirá de insumo técnico para establecer los objetivos de gestión del período 2027, identificar brechas operativas y reforzar la articulación con el sector privado y las familias de los infractores. El formulario de participación se encuentra habilitado en el sitio web oficial del organismo.