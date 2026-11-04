Serviu licita demolición y cierre perimetral de toma Villa Las Etnias por más de 96 millones de pesos en Punta Arenas

Con una asignación presupuestaria sectorial que supera los 96 millones de pesos, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) dio curso a la licitación pública destinada a ejecutar la demolición total de las estructuras irregulares y concretar el cierre perimetral definitivo del terreno ocupado por la toma Villa Las Etnias, en Punta Arenas.

La intervención estatal tiene por objetivo erradicar de forma concluyente el asentamiento informal y blindar el paño de tierra para impedir la proliferación de nuevas usurpaciones no autorizadas en el sector surponiente de la capital regional.

El proyecto técnico contempla un despliegue operativo continuo por un plazo de entre 30 y 40 días. Las faenas consideran el desarme y retiro de las construcciones precarias, la clausura de los empalmes y matrices clandestinas de electricidad y agua potable, la remoción masiva de escombros, sumado a exhaustivas tareas de desratización, sanitización y control de plagas en toda la extensión del polígono.

Con el fin de garantizar el resguardo físico del terreno recuperado, el Serviu construirá un cierre perimetral de cerca de 900 metros lineales estructurado con malla metálica y alambre de púas, dotado además de dos portones de acceso. De acuerdo con el cronograma oficial de la licitación, la constructora que resulte adjudicataria deberá iniciar los trabajos en terreno a más tardar el próximo 20 de diciembre.

Desalojo voluntario y fecha límite del 15 de noviembre

En paralelo al llamado a licitación, se desarrolla la salida de los habitantes. Tras la salida voluntaria de las primeras 20 familias, las autoridades establecieron como fecha límite el próximo 15 de noviembre para que la totalidad de los ocupantes que aún permanecen en el lugar abandonen definitivamente el predio fiscal.

El seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Rodolfo Guajardo, detalló el avance de las coordinaciones en terreno: “Continúa el trabajo coordinado de nuestros equipos de la Seremi y el Serviu, para el retiro voluntario de los ocupantes de Villa Las Etnias, que al día de hoy totaliza 37 viviendas desocupadas y en proceso de desarme. Una vez que el terreno se encuentre sin moradores, la empresa externa que se adjudique la licitación será la responsable de cercar el perímetro y deshabilitar el terreno antes del término de este año”, precisó el titular del Minvu.

Antecedentes, mediación y crisis sanitaria

La erradicación de Villa Las Etnias culmina un proceso de meses marcado por notificaciones, reclamos vecinales y mediaciones institucionales. En marzo se proyectó formalmente la restitución del terreno, confirmándose que la toma debía quedar desocupada durante este 2026 en conjunto con la aledaña toma Lautaro.

Entre los factores determinantes para acelerar la recuperación del predio figuró la emergencia sanitaria y ambiental derivada de las descargas y colapsos de aguas servidas, situación que afectó de manera crítica el normal funcionamiento y la atención del Cecosf Sandra Vargas y del jardín infantil Juan Ruiz Mancilla, recintos asistenciales y educativos cuya normalización comunitaria es prioritaria para el gobierno regional.

El proceso administrativo tuvo su hito formal el 17 de septiembre, cuando las familias fueron notificadas para abandonar el lugar a más tardar el 19 de octubre, bajo advertencia de desalojo con la fuerza pública previsto para el día 26 de ese mes. Tras manifestaciones y una mesa de acercamiento que contó con la mediación del obispo de Punta Arenas, Óscar Blanco, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), las autoridades accedieron a prorrogar la fecha final hasta el 15 de noviembre, brindando una ventana adicional para que los pobladores retiren sus enseres y desarmen sus instalaciones sin incidentes.