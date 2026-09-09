Subdere confirma a Magallanes como la región con más fondos asignados de zonas extremas para 2026

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) confirmó que la Región de Magallanes se convirtió en la principal beneficiada a nivel nacional con los recursos 2026 de la asignación del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze).

A través del Decreto N°818, tomado de razón el 28 de agosto de 2026, la zona recibió un segundo traspaso de M$11.862.174, el cual se suma a la primera entrega efectuada en mayo por M$25.000.000. Con ello, Magallanes acumula M$36.862.174 asignados durante el presente año, cifra que equivale al 56,7% del total nacional presupuestado por la Subdere para las cinco regiones que integran la política de zonas extremas.

El jefe de la Subdere, Javier Labrin Jofré, explicó que la asignación responde a la reevaluación de criterios impulsada junto a la Dipres, instancia que definió otorgar los fondos según el nivel de ejecución técnica y financiera de los proyectos presentados por cada gobierno regional. Entre las obras magallánicas priorizadas para este financiamiento destacan la segunda etapa marítima del Puerto Multipropósito de Puerto Williams, el mejoramiento del tramo I de la Ruta Y-71 Porvenir-Onaissin en Tierra del Fuego, y la edificación de la Biblioteca y Archivo Regional en Punta Arenas.