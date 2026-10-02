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Suspenden Festival de la Familia en el Liceo María Auxiliadora por intenso temporal de lluvia en Punta Arenas

El evento de la comunidad educativa, programado de jueves a sábado, debió frenar sus actividades por las fuertes precipitaciones. Por el momento no se ha confirmado la realización de la jornada de cierre.

Periodista Web
Periodista Web

El intenso temporal de lluvia que afecta a Punta Arenas obligó a la suspensión del tradicional Festival de la Familia, evento organizado por la comunidad educativa del Liceo María Auxiliadora.

La actividad comunitaria y artística, que estaba contemplada para desarrollarse en tres jornadas continuas durante los días jueves, viernes y sábado, debió ser pausada como medida de resguardo para los estudiantes, apoderados y asistentes frente a las inclemencias del tiempo.


Incertidumbre sobre la jornada de cierre

Hasta el momento, desde la organización del establecimiento no se ha confirmado si la jornada programada para este sábado continuará su curso habitual o si será reprogramada, manteniéndose a la espera de la evolución de las condiciones meteorológicas en la capital magallánica.

Se espera que en las próximas horas las autoridades del Liceo María Auxiliadora emitan un comunicado oficial informando la eventual recalendarización del certamen y los pasos a seguir para la comunidad escolar.

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