Teniente Valentina Nahuelneri se convierte en la primera mujer maquinista de la Octava Compañía de Bomberos de Punta Arenas

Un hito histórico en materia de integración operativa registró la Octava Compañía del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas (Bomba 18 de Septiembre), tras confirmarse la habilitación reglamentaria de la teniente cuarto Valentina Nahuelneri como nueva conductora de su dotación de material mayor.

La voluntaria completó y aprobó con éxito la totalidad de los exámenes teóricos y las pruebas prácticas de rigor necesarias para la obtención de la licencia de conducir Clase F, documento legal que faculta a los operadores bomberiles para guiar vehículos institucionales de emergencia pesados a través del territorio regional. Con este logro, la oficial se transformó en la primera mujer maquinista en la historia de la Octava Compañía, abriendo un camino inédito en un rol tradicionalmente desempeñado por hombres.

Instrucción técnica y respuesta operativa

El proceso de preparación contempló exigentes módulos de conducción a la defensiva, operatividad de bombas impulsoras de agua a alta presión, orientación topográfica de rutas urbanas y rurales de la comuna, así como dominio de sistemas mecánicos y de frenos en unidades de alto tonelaje. A lo largo del ciclo formativo, maquinistas veteranos de la unidad acompañaron a la oficial en cada maniobra en terreno.

Desde las filas de la Octava Compañía destacaron la perseverancia y dedicación técnica demostrada por la oficial para capacitarse bajo las complejas condiciones meteorológicas y de calzada características del invierno y la primavera en la zona austral. Tras quedar formalmente habilitada, la teniente Nahuelneri se integrará al rol de turnos para comandar los carros pesados ante llamados estructurales y de rescate en la ciudad.