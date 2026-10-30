Transporte público subsidiado hacia la Reserva Nacional Magallanes consolida traslado de más de 1.300 pasajeros al mes

Autoridades locales realizaron un recorrido inspectivo a bordo del servicio de transporte público rural subsidiado para constatar en terreno la conectividad que une el radio urbano de Punta Arenas con la Reserva Nacional Magallanes.

La alternativa de movilización busca facilitar el acceso universal a las áreas silvestres protegidas, permitiendo que residentes y turistas visiten los bosques de lenga y coigüe sin depender de un vehículo particular. El trazado inicia su recorrido en el paradero rural de Mina Loreto, asciende por la ruta hacia el sector El Andino y finaliza en la portería de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), acceso directo a senderos como el Mirador Zapador Austral y el Circuito Las Lengas.

Tarifas y frecuencias del servicio

El esquema tarifario contempla valores regulados: el pasaje general para adultos está fijado en $320, mientras que la tarifa escolar asciende a $110. Además, el recorrido opera con gratuidad total para personas mayores y personas con discapacidad.

En cuanto a los itinerarios de operación, el sistema mantiene dos salidas diarias:

Lunes a sábado: salidas programadas a las 09:00 y a las 17:00 horas.

Domingos: frecuencias fijadas a las 10:00 y a las 17:00 horas, permitiendo planificar excursiones de jornada completa.

Entre octubre de 2024 y octubre de 2026, el servicio subvencionado registró una demanda promedio mensual consolidada de 1.348 pasajeros, consolidando la conectividad periurbana hacia uno de los principales pulmones verdes de la comuna.