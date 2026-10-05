Treinta adultos mayores de Punta Arenas disfrutaron del fin de semana en Última Esperanza

Con entusiasmo y altas expectativas, una delegación integrada por 30 adultos mayores partió desde Punta Arenas con destino a la comuna de Puerto Natales, marcando el hito de inicio para la nueva temporada del programa “Vacaciones Tercera Edad Escapadas”, iniciativa impulsada por el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) para fomentar el envejecimiento activo y reactivar la economía local.

El itinerario turístico contempla una estadía de tres días y dos noches en Última Esperanza, incluyendo además una excursión guiada hacia el Parque Nacional Torres del Paine. Durante la despedida del grupo, el beneficiario Aníbal Díaz valoró la iniciativa: “Lo que es el adulto mayor, nosotros estamos regalados acá. Es importante porque a veces nos sentimos olvidados, y estas cosas son las que nos hacen renacer”, manifestó.

150 nuevos cupos para la región

El director regional de Sernatur Magallanes, Mauricio Peña y Lillo, destacó que esta partida corresponde a la segunda etapa del programa en la zona austral. “Nos han dado una asignación adicional de tal manera de poder incorporar aproximadamente 150 cupos más para lo que queda del año”, confirmó la autoridad sectorial.

En tanto, la coordinadora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Rebeca Aguilante, subrayó la relevancia de que las personas mayores conozcan la propia riqueza geográfica de su territorio: “Es superimportante que ellos conozcan la región, porque es un espacio para promover el envejecimiento activo y compartir con otras personas”, concluyó.