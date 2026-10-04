Vecino cuestiona alcance de trabajos del MOP en la Ruta Y-600 tras desborde de río en Magallanes

La efectividad y alcance de los trabajos de emergencia desplegados por la Dirección de Vialidad tras las severas precipitaciones han sido puestos en entredicho por residentes que transitan por la Ruta Y-600, en la Región de Magallanes.

A través de un requerimiento dirigido a la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP), un vecino del sector manifestó su molestia ante lo que considera una respuesta insuficiente frente a los daños provocados por el sistema frontal y la vigente Alerta Roja regional. “¿No les costaba avanzar un poco más en la Ruta Y-600? La ruta no termina ahí” cuestionó el poblador, enfatizando que las obras se habrían focalizado solo en un tramo acotado.

Inquietud por desborde del cauce y conectividad

El residente advirtió que la problemática de fondo continúa sin solución definitiva: “Solo fueron a tapar un hoyo y el río sigue desbordado”, expresó, solicitando formalmente que las autoridades aclaren los planes de contención para el cauce: “Deme una respuesta, por favor, quién se hace cargo del río”.

La denuncia surge en medio de los reportes entregados por el Ministerio de Obras Públicas, donde la institución ha destacado el despliegue de maquinaria pesada y cuadrillas para reabrir caminos en los sectores críticos. No obstante, las familias que dependen de la Ruta Y-600 exigen precisiones sobre la continuidad de las faenas y las medidas estructurales para evitar quedar aislados mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.