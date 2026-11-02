Ventas de supermercados en Magallanes cayeron 0,9% en septiembre y acumulan baja de 1,6% en 2026 según el INE

La actividad comercial de los supermercados en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena continúa sin registrar signos de reactivación. De acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante septiembre de 2026 las ventas reales del sector retrocedieron un 0,9% respecto de igual mes del año anterior, descontando el efecto inflacionario sobre los precios. Con este registro, el indicador acumuló una disminución del 1,6% entre enero y septiembre.

Si bien la contracción interanual de septiembre mostró una moderación frente al desplome de 5,5% observado en agosto, el sector aún no logra revertir la tendencia negativa. En la comparación intermensual desestacionalizada, las ventas a precios constantes cayeron un 2,4% frente al mes previo, confirmando que los establecimientos vendieron un menor volumen físico tanto respecto de agosto de 2026 como en relación con septiembre de 2025.

Nominal versus real: el efecto de los precios

El reporte oficial dimensiona la brecha entre la facturación bruta en cajas y el consumo físico efectivo. Los diez establecimientos de la región contemplados en la muestra —que totalizan una superficie comercial de 16.803 metros cuadrados— registraron ingresos nominales por $14.415,9 millones en septiembre, lo que significó un aumento corriente del 1,7% interanual (con ventas de $857.934 por metro cuadrado).

No obstante, al depurar la variación del costo de la vida, el balance se tornó negativo. La misma distorsión se replicó en el balance anual: entre enero y septiembre de 2026, los ingresos nominales crecieron un 1,2%, pero las ventas reales cayeron un 1,6%, dando cuenta de un retroceso efectivo del consumo en los hogares magallánicos.

Brecha desfavorable frente al promedio país

El desempeño del comercio austral contrastó negativamente con el comportamiento general del país. A nivel nacional, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) anotó una expansión real de 0,4% en septiembre y sumó un avance de 0,2% en el acumulado del año. De este modo, Magallanes se ubicó 1,3 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional mensual.

En el mapa territorial, la debilidad no fue homogénea: nueve regiones del país registraron variaciones positivas, con Tarapacá liderando los aumentos (5,1%), mientras que Maule anotó la peor caída (-4,4%). Magallanes se posicionó como la séptima región con mayor descenso interanual en el noveno mes del año.

En la medición acumulada a septiembre, el descenso regional del 1,6% fue menos severo que los de Maule (-4,4%), La Araucanía (-3,6%), O’Higgins (-2,1%) o Biobío (-2,1%), pero quedó rezagado respecto a las alzas observadas en Atacama (2,3%), Arica y Parinacota (2,2%) y la Región Metropolitana (2,0%), ratificando un escenario de consumo aún deprimido en el extremo sur.