Agosto rompe récord histórico como el mes más caluroso jamás registrado en el planeta según Copernicus

El pasado mes de agosto fue confirmado de manera oficial como el más caluroso jamás registrado en el planeta, de acuerdo con el informe publicado por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, el monitor ambiental dependiente de la Unión Europea. La medición reveló además que las temperaturas de la superficie oceánica alcanzaron valores térmicos sin precedentes históricos.

Las observaciones instrumentales de Copernicus se extienden desde 1940, pero los análisis paleoclimáticos —basados en anillos de árboles, núcleos de hielo y esqueletos de coral— permiten contextualizar la magnitud del fenómeno. De acuerdo con la especialista Samantha Burgess, “los humanos probablemente no han visto temperaturas tan elevadas como las actuales en al menos los últimos 100.000 años”. Durante agosto, la temperatura promedio global del aire se situó en 16,96 °C, superando en 0,01 °C el récord global anterior anotado en julio de 2023.

Advertencia de la ONU y combustibles fósiles

Frente a los contundentes resultados entregados por el monitor europeo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un duro pronunciamiento, advirtiendo que el calentamiento global mantendrá su trayectoria hacia umbrales desconocidos mientras la humanidad no concrete una transición definitiva lejos de los combustibles fósiles.

Los expertos climáticos insistieron en que estos registros no representan anomalías aisladas, sino la consolidación de un patrón de calentamiento acelerado con consecuencias directas sobre los ecosistemas polares, el nivel del mar y la frecuencia de eventos meteorológicos extremos a nivel global.