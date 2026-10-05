CChC presenta en Magallanes “Revi”: plataforma con IA que reduce hasta en un 30% la demora en permisos de edificación

La excesiva burocracia en la obtención de permisos de construcción representa uno de los principales frenos para el desarrollo de la infraestructura pública y privada en Chile. Mientras la legislación vigente fija un plazo máximo de 30 días para que las Direcciones de Obras Municipales (DOM) resuelvan estas solicitudes, en la práctica el proceso se extiende en promedio hasta los 120 días a nivel nacional.

Para enfrentar esta problemática, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) desarrolló la iniciativa “Revi: permisos con IA”, herramienta orientada a modernizar la revisión técnica de carpetas. Durante su visita a la Región de Magallanes, el subgerente de Innovación y Transformación Digital del gremio, Eduardo Hernández, presentó los alcances del software diseñado para agilizar la gestión local sin prescindir del criterio profesional.

Clara y Norman: Asistencia virtual con revisión humana

Hernández enfatizó que la plataforma opera bajo el paradigma de Human in the Loop (el humano en el bucle), asegurando que el sistema no busca reemplazar al personal municipal: “Revi no reemplaza a nadie. Es un asistente de inteligencia artificial que apoya y agiliza procesos sobre una normativa viva que se actualiza constantemente” precisó.

El motor de inteligencia artificial se divide en dos agentes especializados:

Clara: Orientada a los solicitantes privados para la pre-revisión y correcta formulación de los expedientes.

Norman: Destinado a asistir a los funcionarios de las DOM en la evaluación de la normativa técnica y los Planes Reguladores Comunales.

Resultados y brecha en la presentación de expedientes

En comunas donde ya se ha testeado la plataforma —como Providencia y Maipú— se ha logrado reducir los tiempos de tramitación entre un 30% y un 40%. No obstante, el ejecutivo aclaró que la agilidad también depende de la rigurosidad de los proyectistas, puesto que gran parte de los rechazos responde a errores de forma, fechas inconsistentes o documentos incompletos.

Asimismo, valoró el interés mostrado por los municipios de regiones para adoptar la herramienta: “Nos hemos sorprendido de que en regiones las administraciones locales están sumamente preocupadas por incorporar este tipo de tecnologías para agregar valor a sus comunidades”, concluyó Hernández.