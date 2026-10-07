La NASA difunde nueva panorámica del rover Curiosity revelando el amanecer marciano y crestas en el monte Sharp

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio a conocer una impresionante panorámica captada por el rover Curiosity, en la cual se observan las primeras horas de la mañana marciana junto a una serie de escarpadas formaciones rocosas moldeadas por la erosión del viento.

La captura fue registrada el pasado 11 de agosto de 2026, a las 8:30 hora local de Marte, mediante la cámara principal Mastcam. El mosaico final está compuesto por seis fotografías individuales ensambladas tras su recepción en la Tierra. A diferencia de la mayoría de los registros procesados por la agencia espacial, esta imagen prescindió del ajuste habitual de balance de blancos, lo que permitió conservar de forma natural los fríos tonos azulados de la atmósfera marciana durante el amanecer.

Yardangs: la enigmática capa volcánica en el monte Sharp

En el horizonte de la toma destacan las crestas rocosas denominadas yardangs, crestas moldeadas por el viento que se extienden a lo largo de 16 kilómetros en la vertiente noroccidental del monte Sharp. El equipo científico de la misión busca precisar el origen exacto de este estrato; una de las principales hipótesis sugiere que podría corresponder a ceniza depositada por antiguas erupciones volcánicas.

Curiosity explora el cráter Gale desde 2012 y escala el monte Sharp desde 2014. Recientemente, el explorador espacial marcó un hito histórico al superar un kilómetro de desnivel desde el fondo del cráter, registrando la mayor ascensión lograda por un vehículo en otro planeta. Se proyecta que la sonda alcance la base de los yardangs durante 2027, momento en que utilizará sus herramientas robóticas para analizar de cerca la composición del lugar.

6, 2026