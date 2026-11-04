Bajo arresto domiciliario total queda sujeto formalizado por brutal agresión y amenazas en Punta Arenas

Bajo las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo regional quedó Jorge Eduardo Silva Silva, imputado formalizado ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas como autor de los delitos de lesiones graves y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar (VIF).

La determinación de los tribunales de justicia se adoptó luego de un violento episodio registrado durante la tarde del domingo 1 de noviembre en una banca pública ubicada en la intersección de Avenida Presidente Salvador Allende con calle Eusebio Lillo, sector donde ambas víctimas se encontraban sentadas.

En tales circunstancias, el imputado apareció de forma imprevista y, sin que mediara discusión alguna, atacó directamente al hombre en el rostro utilizando un elemento contundente. A raíz de los golpes reiterados, la víctima perdió el conocimiento en la vía pública, debiendo ser trasladada de urgencia al SAR Carlos Ibáñez.

Los informes médicos constataron lesiones de pronóstico legal grave, incluyendo una fractura nasal multifragmentaria desplazada, fractura maxilar bilateral, fractura de una pieza dental incisiva y heridas contusas abiertas que requirieron sutura. Tras consumar la agresión y antes de huir, el sujeto increpó directamente a su exconviviente, amenazándola de muerte y advirtiéndole que sería la próxima en ser golpeada.

Historial delictual y prohibición de acercamiento

Tras ser aprehendido por efectivos de Carabineros de Chile, el Ministerio Público formalizó la investigación criminal en su contra. El abogado asistente de la Fiscalía Local de Punta Arenas, José Cubillos, detalló los fundamentos que permitieron fijar el encierro preventivo en su hogar: “Este sujeto se habría acercado a su expareja y a la actual pareja de ella, y a este señor lo habría agredido con un objeto contundente en la zona de la cabeza, quien habría resultado con lesiones de carácter grave, diversos tipos de fracturas”.

El persecutor penal añadió que la magistrada acogió la solicitud “teniendo en consideración además de la gravedad de los hechos, la multiplicidad de los delitos y el hecho de que este sujeto mantenía condenas previas también por delitos en contexto de violencia intrafamiliar“.

La jueza de Garantía, Mónica Mancilla, ordenó la reclusión domiciliaria obligatoria durante las 24 horas del día para el formalizado, sumando la prohibición absoluta de acercarse o comunicarse con ambas víctimas por cualquier medio. La magistrada advirtió expresamente al encausado que el quebrantamiento de estas medidas derivará en su detención inmediata por el delito de desacato y su ingreso a prisión preventiva en el penal local.