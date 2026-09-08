Buscan salida alternativa para los tres imputados por daños en mural

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas desarrolló la audiencia de procedimiento simplificado en contra de tres personas acusadas de vandalizar un mural ubicado en el patio de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Magallanes (UMAG).

El hecho se registró a fines del año pasado, momento en que una pared que contenía una intervención artística fue cubierta completamente con pintura blanca. Tras las diligencias del Ministerio Público, la fiscal Johanna Irribarra identificó a los tres involucrados y los requirió por el delito de daños simples, descartando que la obra aplique para figuras penales de mayor gravedad como daño patrimonial o cultural.

La audiencia fue suspendida a la espera de que la casa de estudios evalúe el costo del perjuicio económico para alcanzar una salida alternativa que permita la reparación de la obra. En tanto, el abogado defensor Pablo Chandía descartó un trasfondo ideológico en la acción de sus representados, señalando que la causa se tramita estrictamente como un delito común. El tribunal fijó para el mes de octubre la audiencia en que se revisarán las condiciones del acuerdo entre la universidad y los imputados.