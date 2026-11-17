Desde este lunes 16 de noviembre se encuentra operativa la Unidad de Flagrancia y Primeras Diligencias de la Macrozona Sur Austral del Ministerio Público. La estructura reúne a las fiscalías regionales de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y de la Antártica Chilena para responder de manera coordinada ante delitos flagrantes.
El sistema funciona bajo turnos continuos las 24 horas del día. Los equipos especializados de estas cuatro regiones utilizan criterios comunes para instruir las primeras diligencias investigativas a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), registrando todo en línea a través de la Bitácora Web Nacional.
Sobre su impacto en el extremo sur, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto Rifo, destacó la relevancia de actuar con rapidez. “Las primeras horas luego de la comisión de un delito son fundamentales para trabajar en aclararlo y en dar con los responsables. Esto nos permitirá ser más oportunos y más eficientes para poder aclarar estos hechos y dar mayor protección a las víctimas”, afirmó.
La medida responde a la Ley N° 21.812 de Fortalecimiento del Ministerio Público y está encabezada por el fiscal coordinador de la Macrozona Sur Austral, Luis Barría Schneeberger. Para la ciudadanía, los canales habituales para realizar denuncias se mantienen sin modificaciones.