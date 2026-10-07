Comisión de Libertad Condicional de Magallanes inicia revisión de 86 postulaciones en la región

La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción Punta Arenas inició la revisión formal de 86 solicitudes presentadas por personas privadas de libertad en los distintos establecimientos penitenciarios de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La instancia es encabezada por el presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Juan Villa Martínez, e integrada por cuatro jueces de tribunales de juicio oral y garantía. En el desglose de los expedientes bajo análisis, figuran 54 solicitudes de internos del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, 17 del Centro de Estudios y Trabajo (CET), 8 del Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales y 7 del penal de Porvenir.

Participación de víctimas y exigencias legales

En el marco del protocolo institucional, las víctimas de los delitos fueron notificadas previamente a través de los Juzgados de Garantía correspondientes. En esta oportunidad, dos personas o sus representantes legales hicieron uso de su derecho para presentar alegaciones y observaciones por escrito ante la comisión.

El proceso se rige bajo el Decreto Ley 321, modificado por la Ley 21.627 (vigente desde noviembre de 2023), normativa que endurece las condiciones de evaluación. Entre los requisitos exigidos destacan el cumplimiento de la mitad de la pena o de dos tercios en delitos de gravedad, conducta intachable y un informe psicosocial de Gendarmería sobre el riesgo de reincidencia y conciencia del delito. Las jornadas de trabajo se extenderán por tres días, concluyendo las resoluciones este viernes 9 de octubre.