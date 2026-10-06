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Condenan a más de 7 años de cárcel a sujeto por agredir a su ex pareja en Punta Arenas

El Tribunal Oral de Punta Arenas dictó presidio efectivo para Héctor Leuquén Tecay por desacato reiterado, violación de morada y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar.

Fernando Cumare
Fernando Cumare

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas sentenció a Héctor Augusto Leuquén Tecay a cumplir una pena acumulada de siete años y 61 días de cárcel efectiva por una serie de delitos en contexto de violencia intrafamiliar (VIF).

La resolución judicial consideró al condenado como autor de los delitos de desacato reiterado, violación de morada y lesiones menos graves, cometidos entre septiembre de 2023 y enero de 2024. Durante el proceso, el tribunal desestimó la acusación de femicidio íntimo en grado de tentativa que solicitaba el Ministerio Público, recalificando la agresión con arma blanca al delito de lesiones.

El fallo establece que Leuquén Tecay deberá cumplir las tres sanciones aplicadas de forma sucesiva y efectiva en prisión, abonándose los 383 días que ha permanecido privado de libertad de forma preventiva. Además, la justicia impuso una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse o contactar a la persona afectada por un periodo de dos años una vez que cumpla su condena.

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