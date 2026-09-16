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Condenan a sujeto en Punta Arenas por delito tributario y le imponen multa de $296 millones

El Juzgado de Garantía dictó sentencia tras comprobar el uso de 32 facturas falsas para aumentar créditos fiscales y evadir impuestos de manera dolosa entre 2017 y 2019.

Periodista Web
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El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó sentencia condenatoria en contra de un hombre como autor directo de los delitos consumados de maniobras maliciosas para aumentar créditos fiscales y evasión de impuestos mediante procedimientos dolosos.

El tribunal le impuso una pena única de 541 días de presidio menor en su grado medio, junto con el pago de una millonaria multa que asciende a $296.631.322. La acción penal acreditó la inclusión de 32 facturas electrónicas falsas provenientes de 14 supuestos proveedores en sus declaraciones de IVA, logrando aumentar indebidamente sus costos y créditos fiscales entre septiembre de 2017 y julio de 2019, afectando además las declaraciones de impuesto a la renta de los años tributarios 2018, 2019 y 2020.

Modalidad de pago y pena remitida

Respecto al monto de la multa, la magistratura otorgó un plazo de 12 meses para su cancelación efectiva, teniendo como fecha límite el 15 de septiembre de 2027. En caso de incumplimiento, la sanción pecuniaria se transformará en pena privativa de libertad bajo la modalidad de reclusión nocturna o sustitución legal.

En tanto, para el cumplimiento de la pena corporal, el sancionado obtuvo el beneficio de remisión condicional, quedando bajo el control de Gendarmería de Chile en Punta Arenas por el término de dos años. Asimismo, tras el cambio de su condición procesal, la magistratura decretó el cese de las medidas cautelares de fianza y arraigo nacional que pesaban en su contra.

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