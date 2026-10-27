Contraloría recibe denuncia contra funcionaria por presunta conducta impropia con interno en Centro Juvenil de Punta Arenas

Una delicada controversia administrativa se conoció en la Región de Magallanes tras revelarse el ingreso de una denuncia anónima ante la Contraloría General de la República, en la cual se expusieron presuntas conductas impropias atribuidas a una funcionaria de trato directo que cumple labores al interior del Centro de Cumplimiento Juvenil.

De acuerdo con los antecedentes remitidos al órgano contralor hace aproximadamente dos meses, la trabajadora habría sostenido un grado de cercanía irregular con uno de los jóvenes que cumple sanción judicial en las dependencias, señalándose en el escrito que ambos habrían llegado a compartir cama en el establecimiento en reiteradas ocasiones. La presentación cuestionó además que la educadora de trato directo haya continuado desempeñando sus funciones regulares sin una medida cautelar de separación preventiva del cargo mientras se esclarecían los hechos.

Respuesta oficial del Servicio de Reinserción

Frente a la gravedad de los hechos denunciados, la Dirección Regional de Magallanes del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil emitió un pronunciamiento institucional detallando las acciones adoptadas tras la notificación: “Apenas recibimos la denuncia, la Dirección Regional de Magallanes instruyó una investigación sumaria con carácter de urgencia. Así actuamos frente a cualquier antecedente relacionado con la atención de los jóvenes que cumplen una sanción en el Centro de Cumplimiento Juvenil”, indicaron desde la repartición.

Asimismo, la entidad precisó que el procedimiento interno concluyó sin sanciones disciplinarias: “La investigación se desarrolló con la seriedad y el apego a los procedimientos que estas situaciones requieren. El proceso no acreditó tratos inadecuados y arrojó el sobreseimiento del mismo”, enfatizando que “el resguardo del interés superior de los adolescentes a nuestro cuidado es una prioridad”. Pese a este resultado preliminar, la tramitación administrativa continúa abierta hasta el cierre formal y la revisión definitiva en las instancias correspondientes.