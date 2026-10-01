Decretan prisión efectiva para sujeto que chocó ebrio contra poste en Punta Arenas tras incumplir trabajos comunitarios

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dispuso el ingreso inmediato al recinto penitenciario de la capital regional de Ricardo Alejandro Barbosa Montaña (38 años), con el fin de que cumpla de manera efectiva un saldo de 174 días de presidio. La determinación judicial se adoptó luego de que el tribunal revocara la pena sustitutiva de prestación de servicios en beneficio de la comunidad a la que había sido condenado.

La detención del imputado fue concretada por personal de Carabineros durante un operativo de fiscalización en el pasaje Seno Almirantazgo. Posteriormente, en la audiencia de control de detención, el magistrado Franco Reyes le notificó que, al haber incumplido reiteradamente los compromisos de trabajo comunitario, la medida conmutativa quedaba sin efecto.

El choque con 3,22 gramos de alcohol en la sangre

Los hechos que dieron origen a la sentencia judicial ocurrieron la noche del 1 de diciembre de 2020. En dicha oportunidad, Barbosa conducía un automóvil por el pasaje Río Ermita sin haber obtenido jamás licencia de conducir. Tras perder el control de la máquina, colisionó violentamente contra un poste del alumbrado público. La alcoholemia practicada por el Servicio Médico Legal arrojó la cifra de 3,22 gramos de alcohol por litro de sangre.

Debido a esto, en octubre de 2023 el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas lo condenó como autor del delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad y sin licencia a 300 días de presidio, otorgándole inicialmente la opción de conmutar la cárcel por 400 horas de trabajo comunitario, beneficio que fue finalmente cancelado por la justicia ante su constante inasistencia.