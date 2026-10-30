Detienen a sujeto por secuestro y agresión a su expareja en Punta Arenas: Fiscalía apela tras rechazo a prisión preventiva

Un grave hecho de violencia de género y privación de libertad culminó ante los tribunales de justicia, luego de que efectivos de Carabineros detuvieran a un hombre al interior de una vivienda ubicada en calle Cirujano Videla, en Punta Arenas. El operativo policial se activó tras el llamado de auxilio de una mujer que denunció agresiones físicas y retención forzada por parte de su expareja.

Según los antecedentes del caso, la víctima había resuelto terminar la relación sentimental dos días antes, luego de convivir durante cinco meses. La decisión desató la reacción violenta del individuo, quien tras una discusión le quitó el teléfono celular y la mantuvo encerrada contra su voluntad durante dos jornadas completas.

Al llegar al lugar, los uniformados asistieron a la mujer e ingresaron al inmueble para ubicar al agresor, quien se encontraba atrincherado en una de las habitaciones. Tras irrumpir en la pieza, la policía logró reducirlo y detenerlo en el acto. Durante el control de identidad se constató que el sujeto registraba además una orden de detención vigente desde 2024 por conducción en estado de ebriedad.

Formalización y apelación verbal

En la audiencia de control, el Ministerio Público formalizó al imputado por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y secuestro, solicitando la medida cautelar de prisión preventiva por constituir un peligro para la seguridad de la víctima. Pese a los antecedentes, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas desestimó la máxima cautelar, lo que motivó la apelación verbal inmediata del persecutor en estrados.

El asistente de fiscal, José Cubillos, precisó que tras la denuncia inicial por lesiones, “con el devenir del mismo procedimiento, la víctima manifiesta que este sujeto presumiblemente la habría intentado secuestrar. Son hechos que todavía están en investigación; en razón de ello se solicitó la ampliación de la detención de esta persona, lo cual fue denegado por parte del Juzgado de Garantía”.

Cubillos añadió que “sin perjuicio de aquello, se formalizó por ambos delitos, se pidió cautelares de prisión preventiva y en definitiva a la resolución del Juzgado de Garantía se apeló verbalmente y esto va a quedar en decisión de la Ilustrísima Corte de Apelaciones“, tribunal que resolverá en los próximos días la cautelar del imputado.