Formalizan a cajera y a sus padres por hurto agravado en supermercado Lider

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas formalizó una investigación penal en contra de un grupo familiar integrado por tres personas, imputadas por sustraer coordinadamente especies desde el supermercado Lider, ubicado en avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 01110.

El procedimiento policial se activó alrededor de las 14:33 horas, luego de que guardias del establecimiento detectaran la maniobra a través de sus sistemas de vigilancia y solicitaran la presencia de efectivos de la Primera Comisaría de Carabineros, quienes concretaron la aprehensión de M.F.G.G., su cónyuge M.E.M.G. y la hija de ambos, J.A.G.M.

Según expuso el fiscal del Ministerio Público durante la audiencia de control, el matrimonio concurrió hasta la caja número cinco, puesto donde precisamente su hija se desempeñaba como cajera. Actuando de forma concertada, la dependiente omitió el registro de la mayor parte de la mercadería, permitiendo que sus padres cancelaran solo una fracción mínima antes de cruzar la línea de cajas.

Avalúo de especies y cargos imputados

La carga no cancelada consistía principalmente en útiles de aseo, alimento para mascotas y rollos de papel higiénico, cargamento que fue avaluado en un monto exacto de $559.350.

En la instancia judicial, la Fiscalía formuló cargos contra la trabajadora en calidad de autora del delito de hurto agravado —atendida su relación de subordinación y dependencia con la empresa afectada—, mientras que a sus progenitores se les imputó el delito de hurto simple consumado.

El magistrado de turno decretó para los tres imputados la medida cautelar de prohibición absoluta de ingresar a la sucursal del supermercado Lider de avenida Frei mientras dure la investigación, fijando además una audiencia para el próximo 28 de diciembre, instancia donde se evaluará una eventual salida alternativa al juicio penal.