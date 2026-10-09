Inicia juicio por homicidio frustrado tras atropello en Martínez de Aldunate

Este viernes se dio inicio al proceso judicial en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas contra Miguel Ángel Pérez Guerrero, imputado como autor del delito de homicidio simple en grado de frustrado. La Fiscalía solicita una pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio.

Según los antecedentes del Ministerio Público, los hechos ocurrieron la madrugada del 6 de diciembre de 2025 en Avenida Martínez de Aldunate, cuando el acusado habría embestido con su vehículo a la actual pareja de su exnovia tras un altercado previo. El impacto dejó a la víctima con politraumatismo grave y fractura de cráneo.

*Detalles de la acusación*

Sobre la gravedad de las lesiones y la acusación penal, la fiscal Carla Uribe detalló:

“El imputado atropelló a otra persona que correspondía a la actual pareja de la ex pareja del imputado, provocándole lesiones graves, dentro de ellas fractura de la base de cráneo, fractura en la mano, entre otras lesiones cuyas secuelas aún persisten en la víctima…”

*Postura de la defensa*

Por su parte, la defensa técnica encabezada por el abogado Juan Srdanovic Arcos descartó la intencionalidad de matar y busca recalificar el delito:

“En base a eso nosotros sostenemos una calificación jurídica distinta, pensamos que acá hay un cuasidelito de lesiones graves como asimismo en concurso con Ley Emilia por haberse dado a la fuga del lugar del accidente, pero en ningún caso un homicidio frustrado”.

El proceso judicial continuará en el Centro de Justicia de Punta Arenas con la presentación de peritajes audiovisuales y la declaración de testigos presentados por ambas partes, mientras el imputado se mantiene bajo la medida cautelar de prisión preventiva.