ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Tras cuatro años prófugo detienen a sujeto que condujo auto por vereda de Calle Lautaro Navarro Aprobación de la Ley RUF en Chile: destacan certeza jurídica para las policías en Magallanes Formalizan en Puerto Natales a hombre que atacó a su padre con un cuchillo tras una discusión Prisión preventiva para detenido con 100 cartuchos de resina de hachís enviados por encomienda a Punta Arenas
> Tribunales

Inicia juicio por homicidio frustrado tras atropello en Martínez de Aldunate

La Fiscalía solicita 15 años de cárcel para el acusado de embestir intencionalmente a la pareja de su exnovia. La defensa argumenta un cuasidelito de lesiones graves y rechaza el ánimo de matar.

Periodista Web
Periodista Web

Este viernes se dio inicio al proceso judicial en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas contra Miguel Ángel Pérez Guerrero, imputado como autor del delito de homicidio simple en grado de frustrado. La Fiscalía solicita una pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio.

Según los antecedentes del Ministerio Público, los hechos ocurrieron la madrugada del 6 de diciembre de 2025 en Avenida Martínez de Aldunate, cuando el acusado habría embestido con su vehículo a la actual pareja de su exnovia tras un altercado previo. El impacto dejó a la víctima con politraumatismo grave y fractura de cráneo.

*Detalles de la acusación*
Sobre la gravedad de las lesiones y la acusación penal, la fiscal Carla Uribe detalló:
“El imputado atropelló a otra persona que correspondía a la actual pareja de la ex pareja del imputado, provocándole lesiones graves, dentro de ellas fractura de la base de cráneo, fractura en la mano, entre otras lesiones cuyas secuelas aún persisten en la víctima…”

*Postura de la defensa*
Por su parte, la defensa técnica encabezada por el abogado Juan Srdanovic Arcos descartó la intencionalidad de matar y busca recalificar el delito:
“En base a eso nosotros sostenemos una calificación jurídica distinta, pensamos que acá hay un cuasidelito de lesiones graves como asimismo en concurso con Ley Emilia por haberse dado a la fuga del lugar del accidente, pero en ningún caso un homicidio frustrado”.

El proceso judicial continuará en el Centro de Justicia de Punta Arenas con la presentación de peritajes audiovisuales y la declaración de testigos presentados por ambas partes, mientras el imputado se mantiene bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS