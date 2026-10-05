Inician juicio oral en Punta Arenas contra acusado de delitos sexuales: Fiscalía pide 17 años de cárcel

En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas se dio inicio al juicio en contra de un hombre acusado por el Ministerio Público como autor de los delitos de abuso sexual a menor de 14 años y violación impropia.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, los hechos principales ocurrieron entre octubre y diciembre de 2012 en un inmueble de Avenida España, período en el que la víctima tenía 13 años y el imputado 18. No obstante, el ente persecutor sostiene que las agresiones se habrían prolongado de manera continuada desde que la afectada tenía 6 años, desembocando en una querella penal interpuesta una vez que alcanzó la mayoría de edad.

La fiscal Wendoline Acuña fundamentó la persecución penal concentrándose en el episodio de 2012 por considerar que cumple con los requisitos para ser juzgado. Por estos ilícitos, el Ministerio Público solicita una condena total de 17 años de presidio: 5 años por abuso sexual y 12 años por violación impropia.

Por su parte, el abogado defensor Juan José Srdanovic Arcos cuestionó la viabilidad del proceso judicial, argumentando inconsistencias en las declaraciones de la víctima y sosteniendo que las conductas habrían comenzado cuando el acusado tenía 10 años en un contexto de exploraciones entre niños. Sobre esa base, la defensa solicita la absolución invocando la exención de responsabilidad penal por minoría de edad y la prescripción de la acción penal.