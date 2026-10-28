Mantienen prisión preventiva a imputado por homicidio calificado al interior de lancha en Punta Arenas

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Mauricio Andrés Hernández Álvarez, sujeto imputado por el delito de homicidio calificado en perjuicio de Luis Venegas Mella, trágico suceso registrado a bordo de una embarcación en faenas marítimas de la zona austral.

La resolución judicial desestimó de plano los requerimientos de la defensa particular del encausado, la cual pretendía sustituir la privación de libertad alegando que el ataque se había originado en una riña espontánea constitutiva de un homicidio simple, escenario en el cual el imputado únicamente admitía haber asestado una sola estocada defensiva.

Evidencia de autopsia y relato del patrón de nave

Tanto la Fiscalía como la parte querellante se opusieron firmemente a cualquier modificación cautelar, exponiendo los contundentes antecedentes periciales del Servicio Médico Legal. El informe de autopsia reveló que la víctima presentaba al menos 12 heridas cortopunzantes distribuidas en diversas zonas del cuerpo, estableciéndose que la causa precisa del fallecimiento fue un shock hipovolémico desencadenado por una lesión penetrante a nivel cervical.

A ello se sumó la declaración testimonial del patrón de la lancha, quien relató ante las autoridades haber hallado al imputado completamente ensangrentado en cubierta, solicitándole ayuda directa para escapar del sector tras haber atacado a puñaladas a su compañero de tripulación.

Al emitir el dictamen, el tribunal determinó que los argumentos de la defensa resultaron insuficientes para desvirtuar la alevosía y la calificación de homicidio calificado, ratificando la necesidad de cautela frente a la severidad de las penas de presidio aplicables, la brutalidad del ataque y el peligro latente que el agresor representa para la seguridad de la sociedad y los familiares de la víctima.