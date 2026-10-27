Pareja queda con arresto domiciliario nocturno tras asalto por sorpresa en parcela de Punta Arenas

Bajo las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y prohibición absoluta de acercarse a la víctima o a su domicilio quedaron un hombre y una mujer tras ser formalizados en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, imputados como autores del delito consumado de robo por sorpresa.

El ilícito ocurrió pasadas las 3:30 horas de la madrugada de este lunes en el sector periurbano de prolongación Ignacio Carrera Pinto, a la altura de la parcela 2A. Según los antecedentes expuestos en audiencia, la víctima se encontraba junto al portón exterior esperando que su cónyuge retirara el automóvil tras una reunión familiar, momento en que dos personas provenientes de un predio colindante —a quienes conocía con anterioridad— se le acercaron sorpresivamente, le arrebataron con fuerza su cartera y escaparon en un automóvil Mazda gris, patente FPRB-31.

Persecución, detención y medidas cautelares

Con la descripción y datos aportados por los afectados, personal de Carabineros de la Subcomisaría Río Seco activó un plan de búsqueda por distintas arterias de la ciudad, logrando interceptar el móvil en la intersección de calle Mateo de Toro y Zambrano con Pérez de Arce. Al revisar el interior del móvil, los funcionarios policiales divisaron en el asiento trasero el bolso robado, en cuyo interior permanecían dos teléfonos celulares, documentación personal y 200 mil pesos en efectivo, procediéndose al arresto de los dos ocupantes y la incautación del vehículo.

En la audiencia de control, la defensa de los imputados cuestionó la medida cautelar argumentando irreprochable conducta anterior y aludiendo a diferencias previas entre las partes sobre el origen de los hechos. No obstante, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó el arresto nocturno (de 22:00 a 06:00 horas), fijando un plazo de investigación de 60 días. Asimismo, se fijó una audiencia para el 9 de diciembre con el objeto de analizar un eventual acuerdo reparatorio.