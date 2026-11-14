Revocan arresto domiciliario y ordena prisión preventiva para mujer imputada por homicidio frustrado por riña en Punta Arenas

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas revocó la resolución del Juzgado de Garantía y decretó la prisión preventiva de Macarena Alexandra Villegas Godoy, formalizada como autora de homicidio simple frustrado y porte de arma blanca tras la violenta riña registrada el pasado miércoles en calle Queilen.

Con esta determinación, las dos personas que comparecieron como imputadas por el enfrentamiento —pertenecientes a bandos opuestos dentro del altercado— quedaron privadas de libertad mientras avanza la investigación del caso.

En fallo unánime, los ministros Marcos Kusanovic Antinopai y Caroline Turner González, junto a la abogada integrante Sintia Orellana Yévenes, acogieron la apelación verbal presentada por el Ministerio Público el jueves, jornada en la que el juez de garantía había resuelto imponer únicamente arresto domiciliario total.







Los argumentos del tribunal de alzada

Para fundamentar la medida cautelar de mayor intensidad, la Corte valoró las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector y el dato de atención de urgencia de la víctima, Carla Analí Lavadie Pinto. El informe médico consignó una herida cortopunzante de tres centímetros en la región infraclavicular izquierda, calificada como lesión torácica, antecedente que —según los sentenciadores— impide descartar en esta etapa procesal el dolo homicida que sustenta la formalización.

Los ministros estimaron además que la dinámica registrada no permite acreditar preliminarmente la legítima defensa ni una eximente incompleta alegada por la defensa de Villegas Godoy, precisando que dicha discusión deberá resolverse en el juicio oral.

Atendida la pena de cumplimiento efectivo asignada al delito de homicidio frustrado, el tribunal concluyó que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, ordenando su ingreso preventivo al complejo penitenciario de la capital regional.