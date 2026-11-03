Tribunal Oral de Punta Arenas absuelve a hombre acusado de abuso sexual contra su hijastra de 13 años

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó un veredicto absolutorio en favor de un hombre que enfrentaba cargos criminales como presunto autor del delito consumado de abuso sexual impropio en perjuicio de su hijastra, una adolescente de 13 años de edad.

La acusación formulada por el Ministerio Público situaba los supuestos hechos a mediados de mayo de 2024 al interior de un departamento ubicado en el sector sur de la capital regional. Según el libelo del persecutor, la situación se habría producido en circunstancias en que el imputado quedó a cargo del cuidado de la menor de edad, luego de que fuera retirada de su establecimiento educacional a raíz de problemas de salud. Con estos antecedentes, el órgano persecutor solicitaba una pena de presidio efectivo.

Inconsistencias y falta de precisión en los relatos

Al término de la audiencia de juicio, la defensora penal pública María Isabel Godoy destacó que la sala desestimó íntegramente los cargos debido a que la prueba rendida por el Ministerio Público resultó insuficiente para acreditar la existencia material de los acontecimientos denunciados.

“Hicimos presente al tribunal que existían contradicciones sustanciales en la misma declaración de la víctima, así como entre su versión y la de sus padres y otros familiares“, explicó la abogada defensora.

En ese sentido, la profesional remarcó que durante la rendición de testimonios y peritajes en el juicio oral no fue posible clarificar la dinámica temporal y fáctica de lo acontecido, ni tampoco precisar en qué habrían consistido concretamente las acciones de significación sexual atribuidas al imputado, vacíos argumentales que llevaron a los jueces a descartar la tipificación del delito y declarar su inocencia.

Lectura de sentencia y eventual recurso de nulidad

La audiencia para la lectura de la sentencia definitiva fue calendarizada por el tribunal de alzada para el próximo 12 de noviembre, fecha en la que se darán a conocer los pormenores y fundamentos jurídicos íntegros del veredicto exculpatorio.

Una vez notificada la resolución judicial, comenzará a correr el plazo legal respectivo. Al respecto, el fiscal Fernando Dobson señaló que el Ministerio Público esperará la redacción final del fallo para analizar detalladamente sus consideraciones jurídicas y ponderar la presentación de un eventual recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.